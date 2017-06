Start-Ziel-Sieg für Hamilton in Kanada

Lewis Hamilton wollte beim GP von Kanada mit einem Sieg den Rückstand auf WM-Leader Sebastian Vettel verkürzen. Von der Pole Position gestartet verteidigte der Brite seine Führung. Dahinter fiel Vettel hinter Verstappen und Bottas zurück. Bei diesen Überholmanövern wurde Vettels Frontflügel beschädigt, was einen frühen Boxenstop zur Folge hatte.

In weiterer Folge drehte Hamilton an der Spitze souverän seine Runden. Dahinter sorgte Teamkollege Bottas dafür, dass von hinten kein Druck mehr aufkommen konnte. Im Kampf um Rang drei entwickelte sich zuerst ein spannender Dreikampf zwischen Ricciardo (Red Bull), Perez und Ocon (beide Force India), in welchen auch Sebastian Vettel in der Schlussphase des Rennens nochmal eingreifen konnte. Am Ende erkämpfte sich der WM-Leader noch den vierten Rang. Dahinter folgten Perez, Ocon, Räikkönen, Hülkenberg, Stroll und Grosjean.

Ungefährdeter Sieg für Hamilton

Am Ende feierte Lewis Hamilton den so wichtigen Erfolg in Kanada, um die Weltmeisterschaft wieder spannend zu machen. Dabei profitierte der Brite natürlich auch davon, dass Sebastian Vettel nach dem frühen Boxenstop keine Chance mehr auf den Sieg hatte und sich mit Rang vier begnügen musste. In der WM-Wertung hat Vettel somit noch zwölf Punkte Vorsprung auf den heutigen Sieger Hamilton. Insgesamt feierte Hamilton heute seinen bereits sechsten Erfolg in Kanada, den dritten in Folge.