Start von Aktion 20.000 im Juli, ab 2018 flächendeckend

“Wir schaffen damit echte Perspektiven und geben Betroffenen eine neue Chance am Arbeitsmarkt”, betonte Stöger in einer Aussendung. Die Vorbereitungen in den Pilotregionen (in einem Arbeitsmarktbezirk je Bundesland) würden bereits auf Hochtouren laufen. “Gemeinsam mit dem AMS und den Gemeinden sind wir dabei, mögliche Jobs zu identifizieren und alle Beteiligten entsprechend zu informieren.” Konkrete Anwendungsbeispiele biete man mit dem Projekt “Selbständig Leben Daheim”.

Langfristiges Ziel der Aktion ist, die Langzeitarbeitslosigkeit über 50-Jähriger zu halbieren. Pro Jahr sollen 20.000 Arbeitsplätze in Gemeinden über gemeinnützige Trägervereine und Unternehmen geschaffen bzw. gefördert werden. Zur Finanzierung werden zusätzlich 200 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Im Herbst 2018 werden die Pilotprojekte evaluiert – ist die Aktion erfolgreich, wird sie fortgesetzt und weitere 200 Mio. Euro locker gemacht.

Die Aktion 20.000 ist eines der vier Projekte, auf die sich die scheidende Koalition verständigt hat. Auch die Gesetzesanträge zur Anhebung der Forschungsprämie von zwölf auf 14 Prozent, die Valorisierung der Studienbeihilfe und die Staatszielbestimmung zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts wurden am Mittwoch eingebracht.

