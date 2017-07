Start vom Rankweiler Freiluftkino am Marktplatz

VIDEO RANKWEILER MARKTPLATZ ALS FREILUFTKINO

Am Mittwoch zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe Filme unter Sternen hatte der Wettergott kein Einsehen. Das Drama Lion – der lange Weg nach Hause musste vom Rankweiler Marktplatz ins Alte Kino verlegt werden. Doch am Donnerstag abend konnte der Dokumentarfilm „Expedition Happiness“ programmgemäß beim Traumwetter und Traumkulisse am Rankweiler Marktplatz durchgeführt werden.

Weitere Aufführungen 19. Rankweiler Fime unter Sternen: The Rolling Stones Freitag, 21. Juli, 21.30 Uhr, Rankweiler Marktplatz; La La Land Mittwoch, 26. Juli, 21. 30 Uhr; Der Vollposten Donnerstag, 27. Juli, 21.30 Uhr; Moonlight Freitag, 28. Juli, 21.30 Uhr; Wilde Maus Mittwoch, 2. August, 21.30 Uhr; Manchester by the Sea Donnerstag, 3. August, 21.30 Uhr; Ich, Daniel Blake, Freitag, 4. August, 21.30 Uhr; (bei Schlechtwetter im Alten Kino)