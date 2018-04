Start-Up Show 2 Minuten - 2 Millionen kommt nach Vorarlberg

Startuper und Unternehmer aufgepasst! 2 Minuten - 2 Millionen kommt ins Ländle. Es geht wieder um Einiges!

Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen werden wieder alles geben und bei ihrem Pitch glänzen, um die Investoren von ihrer Idee zu überzeugen und ein Investment für ihr Start-Up zu erhalten. Daniel Zech via Videobotschaft: “Wir möchten die besten Unternehmen aus Vorarlberg casten, und hier für ein Pitch-Event im Rahmen von Start-Up-Land Vorarlberg gewinnen!” Zech wird nicht alleine vor Ort sein, auch Heinrich Prokop wird am Start sein. Es heißt also bewerben – denn Zech will “die besten Projekte haben”.