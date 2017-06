Start-up entwickelt Passagierflieger für Überschallgeschwindigkeit

Von New York nach London in dreieinhalb, statt sieben Stunden. Ein Start-Up aus den USA will das scheinbar Unmögliche schaffen und entwickelt ein Passagierflugzeug mit Überschallgeschwindigkeit. Schon 2018 soll es erste Flüge mit dem Flieger XB-1 geben.

Entwickler der schnellen Flugzeuge, ist das Start-Up Unternehmen Boom Supersonic, aus Colorado. Ihr XB-1 Flieger soll mehr als doppelt so schnell werden, wie Vorgänger in der Branche. Unternehmens-Gründer Blake Scholl ist stolz darauf: „Fünfzig Jahre, nachdem die Concorde entwickelt wurde, ist es Zeit, für schnellere Flugzeuge, damit es für uns einfacher wird zu den wunderbaren Menschen, Orten und der Kultur unseres Planeten zu gelangen.” Verbesserte Aerodynamik der Flügel, leichte Materialien, effizienterer Antrieb, und sogar bessere Treibstoffnutzung – so will das Unternehmen Überschallgeschwindigkeit erreichen und bezahlbar machen. Schon nächstes Jahr soll ein kleines Modell zur Probe fliegen. Drama um Concorde bleibt im Gedächtnis Der letzte Versuch in der Branche, mit Passagiermaschinen in Überschallgeschwindigkeit zu fliegen, endete jedoch verheerend. 2001 war die Air France Concorde gleich nach dem Start in Paris abgestürzt. Über hundert Menschen kamen ums Leben. Auch das Unternehmen Boom Supersonic steht noch vor Herausforderungen. „Bisher haben wir 41 Millionen Dollar zur Verfügung, womit der erste Flug gedeckt ist. Um dann wirklich einen Passagierflieger zu bauen, braucht es natürlich viel mehr Kapital” Blake Scholl ist zuversichtlich, es mit Großkonzernen der Luftfahrt aufnehmen zu können. Die Montage für den Probeflug soll schon in diesem Jahr beginnen. (REUTERS/Red) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken