Start Reparatur Café Koblach

Anfang April 2018 eröffnete z’Kobla dahoam und das e5 Team Koblach in den Räumen der Mittelschule Koblach ein Reparatur Café.

Koblach Nach Besuchen im Reparatur Café in Rankweil und einigen Sitzungen war sich das Organisationsteam einig, dieses Thema in Angriff zu nehmen. „Wir konnten in die idealen Räumlichkeiten der ehemaligen Fürsorge in der Mittelschule, Rütti 11 einziehen. Das Lokal kommt unseren Anforderungen sehr entgegen und die Gemeinde gab grünes Licht, “ erzählt Organisator Lothar Huber, von der Ehrenamtsinitiative z´Kobla dahoam. Es wurden Geräte wie Aktenvernichter, Kaffeemaschinen, ein Dörrapparat, Staubsauger, Babyphone, ein Kompressor und vieles mehr erfolgreich repariert bzw. der Schaden wurde gefunden und in weiterer Folge eruiert, welches Ersatzmaterial besorgt werden muss.