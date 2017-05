Start mit Rekordbeteiligung

Den Anfang machen die Stadtmeisterschaften der Altersklassen U14 und U12. Gleich zu Beginn der Saison verbucht man eine erste Rekordbeteiligung. Der Veranstalter, die FFG Feldkirch Volley, sieht sich in ihren Bemühungen bestärkt, diese tolle Sportart an immer mehr Schulen zu bringen. Am 19. Mai wird im BG Feldkirch gespielt. Trainiert wird schon eifrig, wobei die Teams hoffen, dass es trocken bleibt.

ASVÖ-Beachtour startet in Nofels

Auf der Beachanlage in Nofels beziehungsweise auf dem Platz bei der Polizeischule startet die heurige ASVÖ-Beachtour in ihre dreizehnte Saison. Teams aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg sind am Start. Besonders der Hauptpreis für die Toursieger ist sehr interessant, werden doch die Gewinner zur Beachvolleyball – Weltmeisterschaft nach Wien fahren dürfen. Favoriten gibt es keine, denn die Dominatoren der letzten Jahre sind nun altersmäßig ausgeschieden. Samstags ist Beginn um 9 Uhr, die Finals werden gegen 17 Uhr erwartet.