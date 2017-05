Stars im Hochsprung zeigten am Hohen Kasten ihre Klasse

Viele Funktionäre vom 43. Hypo Mehrkampfmeeting wie OK-Chef Christoph Kathan, Pressechefin Renate Öhe und Sponsorenvertreter haben beim Jump &View Event am Hohen Kasten in der Schweiz vier Topstars der Leichtathletikszene auf die Beine geschaut. In luftiger Höhe haben besonders Alysbeth Felix Boyer, Dominique Good, Jeremy Taiwoo und Kevin Öeler eine gute Figur gemacht und im Hochsprung für Aufsehen gesorgt.

INTERVIEW MIT ALYSBETH FELIX BOYER ÜBER GÖTZIS MEETING