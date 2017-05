Starkregen sorgte für Überflutungen in NÖ und Burgenland

Lokale Überschwemmungen beschäftigten die Feuerwehr - © APA (BFKDO TULLN)

Starkregen hat in Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands am Mittwochnachmittag Überflutungen verursacht. Im Bezirk Tulln wurden Häuser und Keller unter Wasser gesetzt. Insbesondere betroffen war nach Angaben von Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando NÖ die Marktgemeinde Atzenbrugg. Bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter wurden in 30 Minuten gemessen.