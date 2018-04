Starkes Stadt/Land-Gefälle bei Frauenvolksbegehren

Bis Mittwoch sammeln das Nichtraucher- und das Frauenvolksbegehren noch Unterschriften. Die Hürde für die Behandlung im Nationalrat haben beide schon vor der offiziellen "Eintragungswoche" übersprungen. Die Analyse der bisherigen Gemeindeergebnisse zeigt aber ein starkes Stadt/Land-Gefälle beim Frauenvolksbegehren, während die von Ärzten getragene Nichtraucher-Initiative auch am Land punktet.

Damit hat die Nichtraucher-Initiative bisher 8,9 Prozent der Wahlberechtigten erreicht, beim Frauenvolksbegehren ist die Unterstützung mit 3,7 Prozent nicht einmal halb so groß. Außerdem fällt auf, dass die Unterstützung für das Frauenvolksbegehren in den Großstädten deutlich größer ausfällt als am Land: Vier von zehn Unterschriften kommen aus Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt. Beim Nichtrauchervolksbegehren sind es nur 32 Prozent.

Das Stadt/Land-Gefälle ist bei der Nichtraucher-Initiative auch deutlich schwächer ausgeprägt, wie eine Analyse der bisher vorliegende Gemeindeergebnisse zeigt: Zwar zieht das von der Ärztekammer getragene Volksbegehren in den Großstädten und im städtischen Raum etwas besser als am Land (10,3 bzw. 9,5 Prozent versus 7,6 Prozent). Beim Frauenvolksbegehren ist der Abstand aber deutlich größer: Es kommt in den sechs großen Städten auf 5,5 Prozent Zustimmung, in Städten und Umlandgemeinden auf 3,7 und am Land auf nur 2,6 Prozent.