Starkes Erdbeben erschütterte Küste Chiles

Es seien weder Opfer noch größere Schäden verzeichnet worden, erklärte Chiles Innenminister Mario Fernandez. Mehrere Nachbeben mit Stärken bis zu 5,5 wurden verzeichnet.

Erste Evakuierungsanordnungen wurden wieder aufgehoben, nachdem die Katastrophenschutzbehörde bekanntgegeben hatte, dass keine Tsunamigefahr bestehe. Es kam aber zu einigen Unterbrechungen bei der Stromversorgung in der Stadt Valparaiso. Bei Erdrutschen ging Geröll nieder, es kam zu leichteren Schäden, wie die Zeitung “La Tercera” berichtete.

Chile: ein von Erdbeben geplagtes Land

Das Land hat ein umfangreiches Frühwarn- und Evakuierungssystem, um die Menschen bei Tsunamigefahr in höher gelegene Zonen zu bringen. Das zeigte in den letzten Jahren Erfolge. Im September 2015 starben in Chile zwölf Menschen bei einem der schwersten Beben der letzten Jahre – es hatte die Stärke 8,4 und war eines der stärksten Beben überhaupt, daher wurde die verhältnismäßig geringe Opferzahl fast als ein Wunder angesehen.

Um den Pazifischen Ozean herum liegt ein Gürtel aus etwa 450 aktiven Vulkanen, der als Pazifischer Feuerring bezeichnet wird. Hier treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander. Es kommt dort häufig zu tektonischen Verschiebungen und Verwerfungen, die Erdbeben auslösen.

(APA/dpa)