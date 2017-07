Starkes Erdbeben an ecuadorianischer Küstenregion

Ecuadors Präsident Lenin Moreno twitterte in der Nacht, es seien keine Schäden zu beklagen. Das Erdbeben ereignete sich im Pazifik rund 65 Kilometer von der Küste entfernt in einer Tiefe von neun Kilometern. Eine Tsunami-Gefahr gab es nach Behördenangaben nicht. Das Beben vom April 2016 hatte eine Stärke von 7,8 gehabt. Neben 673 Toten waren damals Zehntausende Menschen in dem südamerikanischen Land obdachlos geworden.

Die Erde bebte auch in der Schweiz. Im Kanton Waadt wurden am Samstagvormittag bei Chateau d’Oex Erdstöße mit der Magnitude 4,3 auf der Richterskala registriert. Über Verletzte oder Schäden lagen zunächst keine Meldungen vor. Das Beben dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein. Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke durchaus möglich.

(APA/dpa/ag.)