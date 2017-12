Starker Schneefall in Mittel- und Nordgriechenland

Starke Schneefälle haben in der Nacht auf Freitag weite Teile Nord- und Mittelgriechenlands in eine Winterlandschaft verwandelt. Wie das Staatsfernsehen am Freitag weiter berichtete, konnten Räumfahrzeuge nur mühsam die Fahrbahn der wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse frei halten, die die Hafenstadt Thessaloniki mit Athen verbindet.

Viele Landstraßen in Mittelgriechenland waren nur mit Schneeketten befahrbar. In einigen Regionen fiel der Strom aus, wie das Staatsradio berichtete.

Die Schneefälle sollen am Samstag wieder nachlassen. Die Chancen für weiße Weihnachten stehen nach Schätzungen von Meteorologen nur für die hügeligen und gebirgigen Regionen Mittel- und Nordgriechenlands gut.