Starker Rückenwind blies Sprinter in Stockholm zu Topzeiten

Für die einzige Jahresweltbestleistung sorgte der 21-jährige Kenianer Timothy Cheruiyot über 1.500 m in 3:30,77 Minuten. Die 200 m der Frauen gingen in 22,68 an Murielle Ahourie von der Elfenbeinküste, Zweite wurde 1/100 zurück die Kanadierin Crystal Emmanuel. Im Weitsprung triumphierte im südafrikanischen Zweikampf der Olympia-Zweite Luvo Manyonga mit 8,36 m vor seinem Landsmann Rushwal Samaai mit 8,29.

Topleistungen gab es im Olympiastadion im Diskuswurf der Herren. Der jamaikanische Jahresweltbeste Fedrick Dacres gewann mit 68,36 m vor dem Schweden Daniel Stahl (68,13) und dem Litauer Andrius Gudzius (67,29). Der Österreicher Lukas Weißhaidinger hatte für das Meeting wie auch für Oslo am Donnerstag keine Einladung erhalten. Es gibt nur für acht Athleten einen Startplatz und Stockholm setzte gleich auf zwei Lokalmatadore. Axel Härstedt wurde aber nur abgeschlagen Letzter.

Weißhaidinger hat aber trotzdem noch die Chance, das Finale am 1. September in Brüssel zu erreichen. Er ist nach drei Bewerben Achter, obwohl er bisher nur in Shanghai am Start war. Dort wurde der Oberösterreicher aber Vierter. Beim nächsten Meeting am 9. Juli in London wird Weißhaidinger dabei sein.

