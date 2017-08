Starker Auftakt für das Team Vorarlberg in Portugal

Eine richtig starke Performance lieferten die Team Vorarlberg Fahrer heute beim soeben zu Ende gegangenen Prolog über 5400 Meter in Lissabon ab. Mit einem Stundenmittel von knapp 50 km/h wird Thery Schir ausgezeichneter Siebenter. Sein Rückstand elf Sekunden auf den Sieger Damien Gaudin (FRA/Armee de Terre). Nur eine Sekunde dahinter auf Rang neun bereits die zweite Team Vorarlberg Rakete mit Gian Friesecke. Fabian Lienhard (22.) und Patrick Schelling (31.) zeigen ebenso eine mehr als solide Leistung und komplettieren so eine mannschaftlich starke Tagesleistung (Top drei in der Tagesteamwertung).

Top Ten Prolog Lissabon 5,4 Km:

1GaudinDamienEquipe Cycliste Armée de Terre50.62506:24 06:24

2GonçalvesDomingosRádio Popular Boavista50.3630:02 0:02

3MarqueAlejandroSporting Clube de Portugal/Tavira50.2330:03 0:03

4GullenJamesJLT Condor50.1030:04 0:04

5SamuelTravisH&R Block Pro Cycling 49.4660:09 0:09

6EzquerraJesusSporting Clube de Portugal/Tavira49.2150:11 0:11

7SchirThéryTeam Vorarlberg49.215,, 0:11

8SchumacherStefanKuwait – Cartucho.es49.215,, 0:11

9FrieseckeGianTeam Vorarlberg49.0910:12 0:12

10RodriguezOscarEuskadi Basque Country – Murias 48.9670:13

Etappenübersicht

4/8 Prologue – Lisboa › Lisboa (5.4k)

5/8Stage 1 – Vila Franca de Xira › Setúbal (203k)

6/8Stage 2 – Reguengos de Monsaraz › Castelo Branco (214.7k)

7/8Stage 3 – F. C. Rodrigo › Bragança (162.1k)

8/8Stage 4 – Macedo de Cavaleiros › Mondim de Basto (Sr.ª da Graça) (152.7k)

9/8Stage 5 – Boticas › Viana do Castelo (179.6k)

10/8Stage 6 – Braga › Fafe (182.7k)

11/8 Rest day

12/8Stage 7 – Lousada › St. Tirso (Monte N. Sr.ª da Assunção) (161.9k)

13/8Stage 8 – Gondoma › Oliveira de Azeméis (159.8k)

14/8Stage 9 – Lousã › Guarda (184.1k)

15/8Stage 10 (ITT) – Viseu › Viseu (20.1k)