Starker Anstieg der Lawinengefahr in Tirol

Die Lawinengefahr in Tirol wird im Laufe des Sonntags deutlich ansteigen, warnte die zuständige Landesstelle. Sie erhöht sich im Laufe des Vormittags auf die Stufe drei und kann lokal sogar "erheblich" sein. Tourengeher wird zu großer Vorsicht geraten. Am Samstag war bei zwei Lawinenabgängen jeweils eine Person mitgerissen und schwer verletzt worden.

Bei Innsbruck war ein 35 Jahre alter deutscher Tourengeher mit drei Bekannten auf den Leutascher Dreitorspitz aufgebrochen. Bei der Abfahrt am frühen Nachmittag wollte er gerade auf einer Seehöhe von rund 1.700 m einen Lawinenkegel überqueren, als sich oberhalb von ihm eine Nassschneelawine löste, ihn erfasste und rund 200 Meter mitriss. Er konnte seinen Lawinenairbag auslösen, so die Polizei, so dass er teilverschüttet liegen blieb. Der schwerverletzte Mann musste mit dem Tau geborgen und mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden.