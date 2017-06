Damit wurde der Trend an den BHS bestätigt. An den berufsbildenden höheren Schulen wurden in Oberösterreich (über alle Fächer) heuer rund 6,5 Prozent der Arbeiten negativ beurteilt. Im Vorjahr waren es noch 8,3 Prozent gewesen.

Zahlen aus anderen Bundesländern liegen derzeit noch nicht vor. Oberösterreich schneidet im Bundesländer-Vergleich bei den meisten Fächern traditionell am besten ab.

(APA)