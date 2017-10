Starke Stimmen beim Unternehmerinnenforum

Rankweil „Frau in der Wirtschaft“ – Vorsitzende Evelyn Dorn und FiW Geschäftsführerin Karin Furtner durften sich über einen Besucherrekord von fast 300 Gästen freuen. Michael Altenhofer, Ulrike Aichhorn und Auma Obama waren die starken Stimmen dieses Abends und zogen die anwesenden Besucher mit ihren inspirierenden Auftritten in den Bann. Besonders Auma Obama, Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, begeisterte mit Schilderungen und Bildern ihrer Foundation „Sauti Kuu“ bei der sie Afrika´s Kindern und Jugendlichen eine Perspektive gibt, umso die mögliche Abwanderung nach Europa in Zukunft zu reduzieren. Unter den Gästen waren neben Landesrätin Bernadette Mennel, Landtagsvizepräsidentin Gabriele Nussbaumer, Unternehmensberaterin Silvia Dobler, Anwältin Andrea Concin und Fotografin Monika Koch auch Edith Klinger, Evi Abbrederis, Bettina Beer (Heron), Conny Domig-Ströhle (Taschen), Daniela Ebner (Alpla), Helena Zoller, Michaela Hämmerle, Irmgard Marte (SchokoMus), Manuela Linhart-Knafl, Susanne Scharax, Karoline Mätzler (Caritas), Doris Matt (Allsport), Sabrina Huber und Personalberaterin Christine Reinhardt.