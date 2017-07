Starke Steigerung bei Asylverfahren

Starker Anstieg der Asylverfahren im Jahr 2016 - © APA

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) meldet eine starke Zunahme bei Asylverfahren. “Mehr als zwei Drittel der am BVwG neu anhängig gewordenen Verfahren im Geschäftsjahr 2016 stammten aus dem Fachbereich Fremdenwesen und Asyl. Das bedeutete eine Steigerung von etwa 30 Prozent gegenüber 2015”, erklärte BVwG-Präsident Harald Perl am Dienstag in einer Aussendung.