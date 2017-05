Starke Risse im Verhältnis zwischen Berlin und Washington

Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, bestritt einen Konflikt mit Berlin. Das Verhältnis Trumps zu Merkel bezeichnete er als “ziemlich unglaublich”. Beide kämen sehr gut miteinander aus.

Trumps Twitter-Botschaft konnte allerdings als direkte Replik auf die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel verstanden werden. Sie hatte kurz nach dem für die Europäer enttäuschend verlaufenen Gipfel der sieben führenden Industriestaaten (G7) am Wochenende auf Sizilien konstatiert: “Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei.” Die Europäer müssten nun ihr Schicksal wirklich “in die eigene Hand nehmen”.

Die Äußerungen der deutschen Kanzlerin fanden in den US-Medien breiten Widerhall und wurden dort ebenso wie in Deutschland allgemein als Kritik an mangelnder Verlässlichkeit der Trump-Regierung verstanden.

Merkel selber sagte nun dazu, sie habe lediglich darauf hingewiesen, “dass es angesichts der augenblicklichen Situation nochmal mehr Gründe gibt, dass wir nämlich unser Schicksal in Europa alleine in die Hand nehmen müssen”. Dies ändere aber nichts daran, dass den transatlantischen Beziehungen “überragende Bedeutung” zukomme, betonte sie bei einem Treffen mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi in Berlin.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change