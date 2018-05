Starke Leistungen von jungen Triathleten

Starke Leistungen des Vorarlberger Nachwuchskaders beim ÖTRV-Cup in Klosterneuburg

„Ich bin sehr erfreut, dass sich der intensive Einsatz unseres Nachwuchses beim Training, nun auch im Wettkampf und im Ergebnissen Früchte getragen hat“, sind die ersten Worte des Trainers Egon Meier nach dem erfolgreichen Wettkampftag in Klosterneuburg.

Auch beim zweiten Auftreten unserer jungen AthletInnen konnten wir wieder Podestplätze und einige „Blecherne“ erzielen. Herausragend dieses Mal die Bludenzerin Larissa Burtscher (Tri Team Bludenz) die in der Klasse Schüler A mit der schnellsten Radzeit der Damen den hervorragenden 2. Rang erzielen konnte. Dazu kamen noch 2 „Blecherne“ von Jonas Germann und Jakob Meier und in ihrem Jahrgang 2te Sarah Hämmerle. Der 6. Rang von Noah Künz kann sich ebenfalls sehen lassen. Leider hatte der Junior Meier Moritz in aussichtsreicher Position einen Sturz beim Radfahren, der Gott sei Dank ohne gröbere Verletzungen abgelaufen ist.