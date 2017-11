Starke Frauen im Zentrum der 73. Bregenzer Festspiele

Zwei Frauenfiguren stehen im kommenden Sommer im Zentrum der 73. Bregenzer Festspiele. Das Festival eröffnet am 18. Juli mit der österreichischen Erstaufführung von "Beatrice Cenci" von Berthold Goldschmidt, tags darauf gibt es ein Wiedersehen mit Bizets "Carmen" auf dem See. Insgesamt sind für die 80 Veranstaltungen bis 19. August 224.000 Tickets aufgelegt.

“Es ändert sich immer was, das ist das Wunder Theater”, so die Bregenzer Festspielintendantin Elisabeth Sobotka bei der alljährlichen Programmpräsentation über die Reprise von “Carmen”. In dem von Es Devlin gestalteten Bühnenbild, das man sich nun übrigens auch mit Online-Röntgenblick ansehen kann, wird wieder Kaspar Holten Regie führen. Auch die Carmen-Besetzung ist unverändert. Neu ist Dirigent Antonino Fogliani. Wegen der großen Nachfrage haben die Festspiele bereits zwei Zusatzvorstellungen für “Carmen” angesetzt. 40 Prozent der Tickets seien schon gebucht. Der Vorverkauf für die 28 Abende liege etwa auf Vorjahresniveau. Für eine Wiederaufnahme sei das ein guter Wert, so der kaufmännische Direktor Michael Diem. Man schaffe es, auch opernferne Schichten zu erreichen.

Alle Musiktheaterproduktionen 2018 drehten sich um “Frauen, die Machtverhältnissen gegenüberstehen, die sie selbst nicht aufbrechen können”, erklärte Sobotka. Die Hausoper “Beatrice Cenci” fußt auf wahren Begebenheiten in der Renaissance und handelt von zwei Frauen, die in Machtkämpfen zwischen dem Patriarchen ihrer Familie und dem Vatikan zerrieben werden – “ein unglaublich packender, fast glühender Stoff”, so Sobotka. Das 1949/1950 komponierte Werk des vor den Nazis geflohenen Hamburgers Berthold Goldschmidt wurde 1988 in London uraufgeführt. Die österreichische Erstaufführung erlebt das Werk in Bregenz in der Regie von Johannes Erath, für den das Faszinierende des Werks am Beieinanderliegen von Grausamem und Zerbrechlichem liegt. “Schon die Ouvertüre hat eine Wahnsinnswucht”, so der Regisseur.