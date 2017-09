Stararchitekt Albert Speer junior gestorben

Speer wurde 1934 in Berlin geboren, machte nach dem Krieg zuerst eine Tischlerlehre und studierte dann in München Architektur. Anfang der 1960er Jahre kam er in ein namhaftes Architekturbüro in Frankfurt. Zuerst hatte bild.de von dem Todesfall berichtet.

Dem tiefen Schatten seines gleichnamigen Vaters, dem Chefarchitekten des NS-Diktators Adolf Hitler, konnte er kaum entrinnen. Doch Speer junior stellte sich seiner Familiengeschichte. Zusammen mit zwei weiteren Geschwistern hat er sich etwa an Heinrich Breloers dreiteiligem Doku-Drama über den NS-Großbaumeister beteiligt, den die ARD 2005 ausstrahlte.

(APA/dpa)