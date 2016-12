“Star Wars”-Darstellerin Carrie Fisher gestorben

Fisher wurde für ihre Rolle als Prinzessin Leia weltberühmt - © APA (AFP)

Die US-Schauspielerin Carrie Fisher – berühmt durch ihre Rolle als furchtlose Prinzessin Leia in der “Star Wars”-Saga – ist mehreren Medienberichten zufolge tot. Fisher sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Los Angeles im Alter von 60 Jahren gestorben, berichteten unter anderem das US-Promi-Magazin “People” und der Sender CNN unter Berufung auf einen Sprecher der Familie.