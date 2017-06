“Star Wars”-Andenken aus weltgrößter Sammlung gestohlen

Sacramento (Kalifornien). Der frühere Marketing-Chef von Lucasfilm besitzt laut Guinness-Buch der Rekorde die weltgrößte Sammlung von “Star Wars”-Andenken. Ein 45-jähriger Mann sei wegen Diebstahls angeklagt worden, berichtete die Zeitung “The Press Democrat”. Ende Juni muss er vor Gericht erscheinen. Nach Sansweets Angaben soll der Tatverdächtige die Objekte seit 2015 bei mehreren Ausstellungs-Besuchen mitgenommen haben. Er habe den Mann seit vielen Jahren gekannt und als Freund angesehen, erklärte der Museums-Betreiber. In Sammlerkreisen war der Diebstahl bekannt geworden, nachdem seltene Museumsstücke von dem Tatverdächtigen zum Verkauf angeboten wurden.

Entsetzen bei den “Star Wars”-Helden

Die “Star Wars”-Schauspieler Mark Hamill und Peter Mayhew meldeten sich am Montag auf Twitter zu Wort. “Das ist abscheulich”, sagte Mayhew über den Diebstahl. Hamill regte an, die gestohlenen Stücke aufzulisten und potenzielle Käufer vor der “heißen Ware” zu warnen.

Maybe publish a list of stolen items to protect potential victims from purchasing “hot” merchandise. #TheFraudIsStrongInThisOne #SithHappens https://t.co/coFv1P6HL7 — Mark Hamill (@HamillHimself) 5. Juni 2017

Nach Sansweets Schätzung hat er in seinen Sternenkrieger-Museum, eine gute Autostunde nördlich von San Francisco, mehr als 350.000 “Star Wars”-Stücke, darunter Actionfiguren, Filmrequisiten, Plakate, Kostüme und Spielzeuge aus aller Welt.

From Rancho Obi-Wan’s Steve Sansweet: I need to share some distressing news with you because I need your help. In… https://t.co/DYMt8v8WnU — Rancho Obi-Wan (@RanchoObiWan) 5. Juni 2017

