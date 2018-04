Star-DJ Tiësto heizte in Zürs ordentlich ein

Lech/Zürs - Er ist einer der bekanntesten DJs der Welt, erfolgreicher Musikproduzent und Grammy Preisträger: der Niederländer DJ Tiësto.

Im winterlichen Zürs am Arlberg war der Superstar am Donnerstag Abend mit einer eineinhalb stündigen Performance vor rund 5000 Besuchern zu sehen. Der Gig am Edelweißplatz richtete sich exklusiv an Gäste von Lech und Zürs.