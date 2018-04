Standing ovations für Kabarettist Weinzerl

Ausgerechnet in seiner Heimatgemeinde Ludesch erhielt Kabarettist Martin Weinzerl bei der Premiere "Geisterfahrer" Standing ovations.

„…bin i do falsch?“ Diese Frage wurde am Freitag eindeutig mit „nein“ beantwortet. Eine krachend volle Blumenegghalle in Ludesch, mit singendem Publikum und Standing Ovations – so feierte das 2. Solo-Kabarett „Geisterfahrer – bin i do falsch?“ von Martin Weinzerl Premiere. Gattin Kathi Weinzerl sowie Regisseurin Sandra Aberer zeigten sich freudestrahlend. Nicht nur die Bürgermeister Dieter Lauermann mit Barbara, Bürgermeister Michael Tinkhauser sowie Türtscher Lorenz und Brigitte Schabus (Raiba Ludesch) mit zahlreichen Gemeinderäten aus Ludesch, fanden sich schmunzelnd in einzelnen Nummern wieder. Auch eine Abordnung der Montafonerbahn, um Direktor Bertram Luger und Messe-Lady Sabine Tichy-Treimel mit Raimund unterhielten sich blendend über die Themen „Haustiere“ oder den „Männerkochkurs“. Ebenfalls mitgefeiert haben Marc Zosel (MAZO Grafik), Robert Dünser (Elektro Dünser), die Brüder Bernd und Michael von Atzmüller-Bau, Carola Eugster (Photography), Elisabeth und Harald Brugger (Jäger Baumaschinen), Birgit Alge, Alois Weinzerl uvm. Die „Drei Schwestern“ der Brauerei Frastanz sorgten gemeinsam mit Sabine Allgäuer und Richard Bitschnau (Frastanzer) für ausreichend Durstlöscher auf der Premierenfeier, „Krutspätzle“ von BluThu-Chef Christian Willi erfreuten die Gaumen und Musikalischen Pfiff gab es von der Band „In-Formation“ bis in die Morgenstunden.