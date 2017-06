Standfest übernimmt Sturm Amateure als Trainer

Joachim Standfest kehrt zu Sturm Graz zurück - © APA

Joachim Standfest bleibt dem Fußball erhalten. Der Ex-Profi wird zumindest für die kommenden zwei Jahre die in der Regionalliga Mitte spielenden Sturm Graz Amateure als Cheftrainer betreuen. Das gab der Club am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. “Er weiß sehr genau, was nötig ist, um ein erfolgreicher Profi zu werden”, lobte Sportdirektor Günter Kreissl den 36-jährigen Ex-ÖFB-Teamspieler.