Stammzellenspender gesucht - Typisierungsaktion in Viktorsberg

Viktorsberg - Albuin Ellensohn aus Viktorsberg ist an Leukämie erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellspende. Am 10. Dezember findet deshalb in Viktorsberg eine Typisierungsaktion von "Geben für Leben" statt.

In der Volksschule Viktorsberg wird am Sonntag, den 10.12.2017, zwischen 10 und 14 Uhr ein Stammzellenspender für Albuin Ellensohn und viele andere Leukämiepatienten gesucht. Als Spender kommen gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren in Frage, die mindestens 50 Kilogramm wiegen.

Albuin Ellensohn (66) mit seinem Enkel Benedikt. ©Geben für Leben

Auch Albuins Enkel Benedikt hofft auf einen Spender für seinen Opa: „Mein Opa ist an akuter Leukämie erkrankt. Damit ich mit ihm noch viele tolle Sachen machen kann, muß er wieder ganz gesund werden.“ Er benötigt dringend passende Stammzellen, um zu überleben. Eine Registrierung kann Leben retten, das von Benedikt’s Opa und das vieler weiterer Betroffner.

Für Albuin Ellensohn ist ein eigenes Spendenkonto eingerichtet um auch die finanziellen Folgen seiner Erkrankung bewältigen zu können (IBAN AT384571000110370490, BIC VOVBAT2B)

Da jede Typiseirung 50 Euro kostet ist der Verein “Geben für Leben” nicht nur auf Spender sondern auch auf Spenden angewiesen um helfen zu können: ”

Eine weitere Typisierungsaktion findet am Samstag, den 02.Dezember 2017, von 14 bis 17 Uhr in der Volksschule Schlins statt.