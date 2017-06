Stammzellenspende: Zwei neue Lebensretter aus Vorarlberg

Spenderin Christa Pfanner ist 34 Jahre jung und Mutter zweier Kinder. Sie hat am 27. April eine Stammzellspende für eine Frau in Australien geleistet. Obwohl die Nebenwirkungen der Vorbereitung auf die Stammzellspende unangenehm für sie waren (vergleichbar mit Gliederschmerzen bei einer Grippe), würde sie die Spende jederzeit wieder durchführen. Christa hat gemeint, das wäre das Leben eines Menschen jederzeit wert.

Mirsad Mesic ließ sich bei einer Aktion im Messepark typisieren. Er wurde sehr rasch danach als Spender aufgerufen. Er beschrieb seine Reaktion auf diesen Anruf als “positiv geschockt”, da er sich gleich darauf fragte, was wohl auf ihn zukommen würde. Die Knochenmarkspende war jedoch überhaupt kein Problem. Der junge IT-Techniker wachte kurz nach der Narkose auf und ließ noch etwas verschlafen die Ärzte wissen, dass er “sein Essen um 14 Uhr zu sich nehmen würde”, was sehr zur Belustigung des Betreuungsteams unseres Partners AKB in Gauting bei München beigetragen hat. Seine Spende geht nach Norwegen.

Tour der Hoffnung am 20. Juni in Schruns

Am 20. Juni kommt die “Tour de Riva 2017” des Team Bensheim in der Tagesetappe von Friedrichshafen nach Schruns. Als Teil der großen Initiative “Tour der Hoffnung”, die schon viele Millionen Euro an Spendengeldern für schwerkranke Kinder gesammelt hat, werden auch im Land fleißig Aktionen durchgeführt, um die Spendentöpfe zu füllen. Radbegeisterte und Menschen, die diese rund 100 Spendenfahrer auf der Etappe Friedrichshafen bis Schruns oder einem Teil davon begleiten wollen, haben noch die Gelegenheit, sich für diesen Event anzumelden.

Typisierung am 10. Juni in Hard

Und zum Schluss noch einmal der Hinweis auf die nächste Typisierungsaktion: Kommenden Samstag findet in der Sporthalle am See in Hard eine große Typisierungsaktion für Max (3) und Christine (57) aus Bregenz statt, die dringend auf eine lebensrettende Stammzellspende warten.