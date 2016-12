Stallung von Feuer zerstört

Der Stall wurde durch den Brand komplett zerstört. Das Wohnhaus konnte vor den Flammen gerettet werden. - © Emir T. Uysal

Feldkirch. In der Nacht auf Freitag ist gegen 0.30 Uhr der Stall eines Bauernhofs in Feldkirch-Altenstadt in Brand geraten und völlig abgebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Stallgebäude bereits in Vollbrand.