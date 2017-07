Stallbrand in Nenzing: Hier werden die Tiere gerettet und versorgt

Aus noch unbekannter Ursache wurde am Montagnachmittag ein Stallgebäude in Nenzing durch einen Vollbrand komplett zerstört. Personen wurden keine verletzt, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus ebenso verhindert werden wie ein tierisches Drama. Junge Kälber konnten von der Feuerwehr gerettet werden und wurden anschließend versorgt und mit Wasser abgespritzt.

Video I.: Hier werden die Tiere gerettet

Insgesamt waren sieben Feuerwehreneinheiten mit rund 150 Mann bei dem Brand in der Gemeinde Nenzing in Vorarlberg im Einsatz. Der Einsatz wird noch bis in die Nacht hinein dauern wird, um Schutt abzutragen und Glutnester zu löschen.

Video II.: Feuerwehr im Großeinsatz