Stalker verbrannte Frau auf offener Straße in Indien

Eine 25-Jährige ist in der südindischen Stadt Secunderabad auf offener Straße verbrannt worden. Beim mutmaßlichen Täter handelte es sich um einen ehemaligen Kollegen der jungen Frau, der ihr bereits seit einiger Zeit nachgestellt hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Passanten hätten versucht, ihr zu helfen, sie sei Freitag früh jedoch in einem Krankenhaus gestorben. Der Mann entkam den Angaben zufolge zunächst mit seinem Motorrad, wurde später aber verhaftet. Er hatte in derselben Firma gearbeitet, in der die Frau als Rezeptionistin tätig war, bis er vor einem Jahr seinen Job verlor. Seitdem hatte er sie laut Polizei immer wieder belästigt und aufgefordert, ihn zu heiraten. Gewalt gegen Frauen ist ein großes Problem in Indien.