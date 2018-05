Stalker schickte Ex-Frau 7.648 SMS in knapp sechs Wochen

7.648 SMS in nicht einmal sechs Wochen hat ein 33-Jähriger seiner Ex-Frau nach der Scheidung geschrieben.

Etwa 50 davon enthielten teils wüste Drohungen. Am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt zeigte sich der Mann einsichtig und reuevoll, die Ex-Frau bestätigte, dass seit ihrer Anzeige nichts mehr vorgefallen sei. Richterin Michaela Sanin verurteilte ihn zu sechs Monaten bedingter Haft.

Er habe sich nach der Scheidung sehr schlecht gefühlt, sei eifersüchtig gewesen und habe seine Ex-Frau dazu bringen wollen, zu ihm zurückzukommen. So verantwortete sich der gebürtige Rumäne, der nur gebrochen Deutsch spricht – die Kurznachrichten ließ die Polizei denn auch übersetzen, die Ausdrucke ergaben einen beachtlichen Stapel Papier auf dem Richtertisch. Ob er denn gearbeitet habe in dieser Zeit, wollte Richterin Sanin von ihm wissen – diese Unzahl an Nachrichten zu schreiben, sei ja zeitaufwendig gewesen. Die meisten hätte er abends verfasst, antwortete der Mann. Zu den Drohungen meinte er, das sei “nur gesagt, nicht getan”, er könne niemandem etwas zuleide tun, nicht einmal einem Tier.