Im Stahlstreit mit China und anderen Ländern droht US-Präsident Donald Trump mit Handelshemmnissen. “Sie bieten Stahl zu Dumpingpreisen an, und sie zerstören unsere Stahlindustrie, sie tun es seit Jahrzehnten und ich werde es stoppen”, sagte Trump am Donnerstag an Bord der Air Force One auf dem Rückflug von Frankreich in die USA. Es gebe zwei Optionen: Quoten oder Zölle.

"Vielleicht mache ich beides", fügte Trump hinzu. Die Aktien von US-Stahlkonzernen legten daraufhin zu. Trump sagte zudem, er wolle seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin einladen, wenn der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt komme. "Ich glaube nicht, dass zurzeit der richtige Moment dafür ist, aber meine Antwort ist ja, ich würde ihn einladen", sagte der Präsident. (APA/ag.)