Ständiger Rat beschloss OSZE-Personalpaket

Kurz und Lawrow ins Gespräch vertieft - © APA (Archiv)

Der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat am Mittwoch in Wien in einer Sondersitzung jenes Personalpaket beschlossen, auf das sich die OSZE-Minister bei einem informellen Treffen am Dienstag in Mauerbach verständigt hatten. Wie die OSZE mitteilte, beginnt nun eine fünftägige Einspruchsfrist, in der jeder der 57 Staaten Einspruch erheben kann.