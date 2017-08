Stadt Graz plant neue Parkhäuser in Bienenstock-Form

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und sein Stellvertreter Mario Eustacchio (FPÖ) präsentierten das “SUP Urban Park System” am Freitag bei einer Pressekonferenz in Graz. Die beiden Standorte liegen nah nebeneinander – der eine unter dem Brunnen, der andere gleich gegenüber nahe dem Opernpavillon. Jeweils 300 Plätze sollen die angespannte Parkplatzsituation in der Innenstadt entlasten, wobei 150 von ihnen für Carsharing vorgesehen sind.

Zwei “Auto-Bienenstöcke” der Parking Technologies GmbH (Palis) sind bereits seit sieben Jahren bei VW im deutschen Wolfsburg im Einsatz. Das System funktioniert automatisch mit einer Art Lift. Der Lenker fährt seinen Wagen in eine Box und das System verschiebt das Fahrzeug selbstständig auf einen der Stellplätze. Personal ist keines nötig. Für die Bauexperten sei das Konzept in der Grazer Innenstadt relativ einfach umsetzbar und auch beim Denkmalschutz gebe es keine Probleme, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Geplant wurden die Parkhäuser vom Architekturbüro Strohecker und für die Stadt laufen sie unter dem Titel “Smart Parken”. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Tiefgarage seien die Stellplätze günstiger. Die Kosten belaufen sich beim “SUP” auf rund 25.000 bis 30.000 Euro pro Platz, bei einer Tiefgarage auf rund 55.000 Euro. Jenes Parkhaus unter dem Brunnen sei bereits durch Investoren finanziert. Bei jenem nahe dem Opernpavillon denke das Architekturbüro an Crowdfunding.

Neben Carsharing sollen die Parkhäuser auch ein Ladesystem für Elektro-Fahrzeuge bekommen. Die Abwicklung könne über das Smartphone laufen. Als Betreiber der “Bienenstöcke” könne sich die Stadtregierung auch vorstellen, diese selbst zu übernehmen. Weitere Standorte könnten auch in der Smart City, im neuen Stadtteil Reininghaus oder im Herz-Jesu-Viertel entstehen.

