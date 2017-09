Stadt Bludenz will Schaden minimieren

© VN/Paulitsch

Die Stadt Bludenz will sich nach einem Verrechnungsfehler und einem damit verbundenen Schaden von 250.000 Euro über die Anmeldung zivilrechtlicher Ansprüche so schadlos wie möglich halten. Das teilte die Kommune am Freitag per Aussendung mit. Eine strafrechtliche Handlung liege nicht vor, das habe ein eingeholtes Rechtsgutachten dargelegt, hieß es.