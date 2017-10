Stadt Bludenz bietet ein tolles Programm für SchülerInnen

Vom 27. Oktober bis zum 3. November erwartet die SchülerInnen dabei ein abwechlsungsreiches Programm rund um das Thema Herbst. Ob kreative Herbstwerkstatt, spannendes Waldabenteuer oder ein Ausflug zum JUFA in Schruns – die Schülerbetreuung der Stadt Bludenz bietet in den Herbstferien eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten.

„Es freut mich, dass wir den Bludenzer SchülerInnen und deren Eltern auch heuer wieder die Möglichkeit bieten können gut betreut durch die Herbstferien zu kommen. Die Kinder erwartet dabei ein abwechlungsreiches Programm, das die Ferien sicher wie im Fluge vergehen lässt“, so Bildungsstadträtin Karin Fritz.

Die Anmeldung ist noch bis zum Freitag, 13. Oktober, in der Bildungsabteilung der Stadt Bludenz (2. Stock, Zimmer 2/13) möglich. Die Bezahlung der gewählten Betreuungsmodule erfolgt direkt bei der Anmeldung.

Nähere Informationen zum Programm sowie eine Übersicht zu den Betreuungstarifen erhalten Sie bei Sandra Milosavac und Lea Pultar, Tel. 05552 63621-244 oder unter http://www.bludenz.at/bildung-soziales/kinder/schuelerbetreuung/ferienbetreuung