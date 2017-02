Stadlober bei WM-Generalprobe in Otepää Elfte

Stadlober legte eine gute WM-Generalprobe hin - © APA

Eine gute WM-Generalprobe hat Teresa Stadlober am Sonntag beim Weltcup in Otepää abgeliefert. Die Salzburgerin landete als einzige Österreicherin im 10-km-klassisch-Bewerb mit 1:59,8 Minuten Rückstand auf Rang elf. Der Sieg ging an eine überragende Marit Björgen. Die Norwegerin verwies die Schwedin Charlotte Kalla um 26,5 Sekunden auf Platz zwei, Heidi Weng als Dritte war fast eine Minute zurück.