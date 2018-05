Stabiles EU-Budget kostet 100 Milliarden Euro mehr

Das von Österreich verfochtene unveränderte Niveau des EU-Budgets in der nächsten Finanzperiode läuft auf Zusatzkosten von 100 Milliarden Euro hinaus. Dies betonte die Budgetexpertin des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Margit Schratzenstaller, am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Weil mit Großbritannien ein bisheriger Nettozahler wegfalle, werde sich auch Österreichs Nettobeitrag erhöhen.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hatte am Wochenende in der Tageszeitung “Der Standard” eingeräumt, dass der österreichische EU-Nettobeitrag in der künftigen Finanzperiode um bis zu eine Milliarde Euro jährlich steigen wird. Das Kanzleramt teilte daraufhin mit, dass Löger nur die schon seit längerem bekannte österreichische Position im Ringen um den EU-Beitrag erläutert habe. Diese laute, dass der Gesamtumfang des EU-Budgets weiter bei einem Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung bleiben soll. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte mehrfach betont, dass der österreichische EU-Beitrag nicht steigen dürfe und die EU nach dem Brexit schlanker und effizienter werden solle.