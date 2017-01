Stabiler Partner: Hypo für Vorarlberg

Von der Suche nach einer Lösung für die HETA, über die neue Bankensteuer bis hin zum Untersuchungs­ausschuss und zur Bestellung eines neuen Vorstand: 2016 war ein bewegtes Jahr, für die Hypo, das trotz Hürden und Hindernissen ein sehr erfolg­reiches war und im Mai das Recommender-Gütesiegel „hervorragende Kundenori­entierung“ einbrachte. 2017 setzt die Regionalbank als Qualitätsdienstleister auf sta­bile Partnerschaft und Sozial­kompetenz.

Was erwarten Sie für 2017?

HALLER: Auch 2017 werden wieder viele Überraschungen auf uns warten. Werden z.B. der neue US-Präsident und die Auswirkungen seiner Po­litik die Märkte beeinflussen oder sind es andere unvorher­sehbare globale Ereignisse? Werden neue Regulatorien und Gesetze entworfen und wie wirken sich diese auf die Banken aus? Wir wissen es heute noch nicht, deshalb glaube ich, dass uns span­nende und herausfordernde Zeiten bevorstehen. Verlass ist jedenfalls darauf, dass die Hypo Vorarlberg mehr denn je auf hohe Beratungsquali­tät setzt und damit auch in Zukunft für ihre Kunden ein stabiler und vertrauensvoller Partner ist.

Sie haben mit 1. Jänner 2017 den Vorstandsvorsitz über­nommen. Werden sich dadurch Veränderungen für die Kunden und Mitarbeiter ergeben?

HALLER: Keine gravieren­den. Auch in der neuen Vorstandsbesetzung ist es mir und meinen Kollegen wichtig, dass die wesentli­chen Grundpfeiler der Hypo Vorarlberg bestehen bleiben. Ausgezeichnete, engagierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis unseres Er­folgs. Als wichtiger Arbeitge­ber in der Region wollen wir ihnen auch in Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz bieten, legen Wert auf fortlaufende Weiterbildung und bilden Nachwuchskräfte aus. Dass wir damit auf dem richtigen Weg sind, wurde vor Kurzem mit unserer Top 5-Platzie­rung unter den besten Arbeit­gebern Vorarlbergs belegt. Auch unsere Strategie und unsere Marktgebiete werden sich nicht spürbar verän­dern, sodass wir weiterhin eine Filialbank mit persön­licher Beratung bleiben und zusätzlich die Digitalisierung unseres Dienstleistungs- und Serviceangebots weiter ver­folgen. Neue Entwicklungen werden wir aufmerksam be­obachten und entsprechend reagieren.

Wie gehen Sie damit um, dass sich das traditionelle Ge­schäftsmodell von Banken im Wandel befindet?

HALLER: Wir sind der Mei­nung, dass persönliche und qualitätsvolle Beratung trotz aller Digitalisierung weiter­hin einen hohen Stellenwert haben wird – gerade im Anlagegeschäft oder bei lang­fristigen Finanzierungen. Natürlich bauen auch wir un­sere Online-Leistungen aus und orientieren uns dabei an den Kundenwünschen und –bedürfnissen. Dennoch steht unsere Positionierung – die beste Beratung – im Zent­rum unserer Überlegungen. Der zukünftige Erfolg der Hypo Vorarlberg wird letzten Endes davon abhängen, in­wieweit es uns gelingt, diese Position täglich konsequent umzusetzen. Das heißt, dass Beratungskompetenz und Weiterbildung ganz zentrale Themen im Jahr 2017 und darüber hinaus sein werden.

Diese Strategie scheint gut zu funktionieren.

HALLER: Ja. Unser „Rezept“ für den Erfolg ist, dass wir laufend daran arbeiten, den hohen Standard zu halten und Verbesserungen vorzunehmen. Mit hoher Qualität von Dienstleistun­gen und Produkten wollen wir natürlich in erster Linie unsere Kunden überzeugen. Dennoch freuen wir uns auch über positive Rück­meldungen von Experten. So testen beispielsweise die Fuchsbriefe (Berlin) und der Elite Report (München) jedes Jahr zahlreiche Banken und Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum auf die Qualität ihrer Beratung und Anlageempfehlungen im Private Banking. In einer Sache sind sich beide Prüfinstanzen einig: Die Hypo Vorarlberg erhält das Prädi­kat „uneingeschränkt emp­fehlenswert“. Und auch der Finanz-Marketing-Verband Österreich (FMVÖ) bestätigt das: Im Mai 2016 haben wir uns über das Recommender-Gütesiegel für „Hervorra­gende Kundenorientierung“ gefreut.

Ergibt sich daraus auch ein gesellschaftlicher Nutzen?

HALLER: An unserer erfolg­reichen wirtschaftlichen Entwicklung wollen wir die Menschen in der Region teilhaben lassen und ihnen etwas zurückgeben. Daher zahlen wir seit 2014 jedes Jahr einen Teil unseres er­wirtschafteten Gewinnes in einen eigens eingerichteten Spendenfonds „HYPO für Vorarlberg“ ein. Mit diesen Geldern unterstützen wir ganzjährig Menschen in Not, soziale Institutionen und Kulturvereine und können damit eine nachhal­tig wertvolle Entwicklung für unseren gemeinsamen Lebensraum schaffen. In den vergangenen beiden Jahren konnten wir insgesamt mehr als 40 Familien und Einzel­personen, die durch einen Schicksalsschlag außerge­wöhnlich belastet waren, finanziell unterstützen und Spenden im Wert von 400.000,– Euro vergeben. Unterstützungsanträge kön­nen ganzjährig online unter http://spenden.hypovbg.at eingebracht werden.

Was wünschen Sie sich persön­lich für 2017?

HALLER: Ich bin überzeugt, dass die Hypo Vorarlberg gut aufgestellt ist und wir auf anstehende Veränderungen entsprechend reagieren können. Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass auf gesellschaftlicher und poli­tischer Ebene wieder etwas mehr Ruhe einkehrt und wir – trotz der vielen Themen – diese herausfordernde Zeit erfolgreich bewältigen kön­nen. Mein Wunschbild sieht so aus: In einem Jahr gehört die Hypo Vorarlberg weiter­hin zu den erfolgreichsten Regionalbanken Österreichs.