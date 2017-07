Staatsverweigerer attackierte Polizisten in Wien

Die Finanzpolizei kam wegen eines Pfändungsbescheides in die Wohnung in der Neubaugasse im Bezirk Neubau. Als der Mann die Tür nicht öffnete, wurden Kollegen des Innenministeriums zu Hilfe gerufen. Der Mann versuchte, auch die Polizisten von der Tür wegzudrängen. Dabei trat er so heftig gegen seine eigene Wohnungstür, dass diese aus der Angel gehoben wurde und fast auf die Beamten fiel.

Immer wieder betonte der Mann, dass er die Behörden und den österreichischen Staat nicht anerkennen würde. Der 38-Jährige wurde festgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei in der Wohnung des Mannes war. Erst kürzlich wurden bei dem Wiener Cannabispflanzen sichergestellt.

(APA)