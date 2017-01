Staatstrauer nach Tod von Irans Ex-Präsident Rafsanjani

Rafsanjani starb am Wochenende - © APA (AFP)

Nach dem Tod des ehemaligen iranischen Präsidenten Akbar Hashemi Rafsanjani hat am Montag im Land eine dreitägige Staatstrauer begonnen. Die politische und geistliche Führung des Landes fand sich zu einer Gedenkzeremonie in einem Saal im Norden Teherans an, der sich im Besitz der Familie von Ayatollah Khomeini befindet.