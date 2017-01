Staatssekretärin Duzdar auf Nahost-Besuch

Muna Duzdar reist in den Nahen Osten - © APA

Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) hat am Montag in Israel ihre fünftägige Reise in den Nahen Osten begonnen. Auf der Agenda standen etwa Termine zu Start-up-Initiativen, die in dem Staat intensiv gefördert werden. “Israel hat weltweit die größte Start-up-Dichte im Verhältnis zur Bevölkerung”, erklärte Duzdar. Sie will sich vor Ort ein Bild machen, was man sich für Österreich abschauen könnte.