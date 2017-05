Staatspreis Werbung: Sonderpreis für Stadt Bregenz

Als bester Werbefilm wurde “Inferno” von der Wiener Wochenzeitung “Falter” ausgezeichnet. Die Kategorie Print/Outdoor ging an das Projekt “BMW – Animal Detecting Billboards”. Das Wirtschaftsministerium verlieh den 41. Staatspreis Werbung am Dienstagabend in Wien.

Die dm-Kampagne wurde umgesetzt von ReTALE und PingPong. Für “Inferno” zeichneten Salon Alpin und Jung von Matt/Donau verantwortlich. Die BMW-Werbung kam von Demner, Merlicek & Bergmann und fm studio. Die Jury hatte die Preisträger aus insgesamt 250 Einreichungen ausgewählt.

Auszeichung für “I luag uf di”

Der Sonderpreis der Jury ging an die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz und die Christoph Skofic Multimedia Agentur für ihre Kampagne “I LUAG UF DI”.

Der Publikumspreis Werbespot des Jahres wurde an den von Wuger – Brands in Motion produzierten Spot “Volkswagen Nutzfahrzeuge 4Motion” verliehen, die Printwerbung des Jahres kam von bigbang für Hirsch Servo.