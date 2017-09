Staatspreis Design für Bregenzerwälder Design- und Architekturbüro

Mit dem Staatspreis Design ausgezeichnet wurden u.a. das “Mikme Microphone”, ein kabelloses Studiomikrofon mit integriertem Audiorekorder und App-Anbindung (Kategorie Konsumgüter) oder die “Georunde Rindberg – Rundweg & Mahnmal” der Gemeinde Sibratsgfäll (Kategorie Räumliche Gestaltung).

Für das neuartige Mikro zeichnen die Mikme GmbH und Auftraggeber Philipp Sonnleitner verantwortlich, die “Georunde Rindberg” gestalteten “Super – Büro für Gestaltung” und Innauer Matt Architekten ZT GmbH für die Gemeinde Sibratsgfäll.

Als weiterer Preisträger ging Industrial Design Attersee zusammen mit dem Auftraggeber dsb Maschinenbau GmbH mit “dsb innocrush Rock Crusher – Mobile Brech- und Siebanlage” in der Kategorie Investitionsgüter hervor.

Drei Sonderpreise gab es in der Kategorie “DesignConcepts”: Rebecca Daum wurde für “eve”, eine Armatur mit integrierter Wasserverbrauchsanzeige gewürdigt. “In Touch with the Illusion” nennt sich die Spatial Augmented Reality von MO:YA VISUALS. Für ein Ganzkörpertrainingsgerät für Kletterer namens “Fingerschinder” nahm Jakob Glasner den Preis entgegen.

266 Projekte wurden eingereicht

Der Staatspreis Design wird im Zweijahresrhythmus vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft ausgelobt und fand dieses Jahr bereits zum 47. Mal statt. Die Jury wählte heuer aus 266 Einreichungen aus. Die Organisation liegt seit 2001 in den Händen von designaustria, Wissenszentrum und Interessenvertretung für Design in Österreich.”Gutes Design erzeugt einen Mehrwert für die Produkte und öffentlichen Räume, die es gestaltet”, heißt es in der Aussendung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. “Durch die Umsetzung von Innovation in die Produktgestaltung trägt Design wesentlich zur Entwicklung und Positionierung von Marken bei und ist somit ein Instrument zur strategischen Gestaltung des Marktauftritts.” Der Staatspreis solle auch Ansporn für alle sein, noch besser und damit noch wettbewerbsfähiger zu werden.

Alle prämierten Produkte sind in der Ausstellung “Best of Austrian Design” im designforum im Wiener MuseumsQuartier, das auch Teil der heute, Donnerstag, eröffnenden “Vienna Design Week” ist, zu sehen.