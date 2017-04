Staatsoper Unter den Linden eröffnet vorläufig am 3. Oktober

Im September erfolgt die Abnahme der gesamten Baustelle - © APA (dpa)

Die Staatsoper Unter den Linden in Berlin wird zwar nach siebenjähriger Umbauzeit am 3. Oktober feierlich eröffnet, wie Senat und Opernleitung am Montag bekanntgaben. Die Premiere eines Musiktheaterstücks am Tag der Deutschen Einheit ist allerdings nur ein Vorgeschmack: Nach einer weiteren mehrwöchigen Baupause soll der Regelbetrieb erst am 7. Dezember beginnen.