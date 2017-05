Staatsmeisterschaften erstmals in Dornbirn

Dornbirn. „Punkten, punkten …!“ – unter der lauthalsen Anfeuerung des begeisterten Publikums gaben Österreichs Nachwuchsmannschaften ihr Bestes am Volleyballnetz. Als Landesmeister der U12 männlich trug der Volleyballclub Dornbirn heuer erstmals die österreichischen Meisterschaften in dieser Altersklasse aus.

Elfter Rang

Für das Gastgeber-Team waren folgende Nachwuchsspieler am Start: Konstantin Juen, Leonhard Klammer, Loris Müller und Tobias Wohlgenannt. Die Vorrunde beendeten sie an dritter Stelle, nur knapp geschlagen von Fürstenfeld, dem Viertplazierten in der Endwertung. Nach einer 3-Satz-Niederlage und einem Sieg in den Platzierungsspielen landete die Mannschaft des VC Dornbirn schließlich auf dem elften Platz.

Zweimal Landesmeister

Gewinner und neuer Staatsmeister war die Mannschaft von Döbling, gefolgt von Aich/Dob und Hartberg. Auch wenn es im österreichweiten Vergleich noch nicht bis auf die vorderen Ränge gereicht hat – in Vorarlberg ist der Dornbirner Nachwuchs eine Klasse für sich. Die Bubenmannschaft des VC Dornbirn ist Landesmeister in den Klassen U11 und U12. Ballbegeisterte Buben sind jederzeit willkommen!