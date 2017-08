Staatschef Macron klagt Fotografen

Macron war in der vergangenen Woche erstmals seit Amtsübernahme im Mai in den Urlaub aufgebrochen. Er und seine Frau Brigitte verbringen die Ferien laut Medienberichten in Marseille. Laut “Journal du Dimanche” sind die Macrons in einem Haus mit einem großen Schwimmbecken untergekommen. Offiziell gibt es dazu keine Informationen.

Macrons Verhältnis zu den Medien gilt als gelegentlich gespannt. Im Mai hatte sich der Elyseepalast explizit zur Pressefreiheit bekannt, nachdem sich Journalistenvereinigungen und Medien über die Auswahl von Reportern für eine Präsidentenreise beschwert hatten.

(APA/dpa)